Владимирцы стали чаще прививаться

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-23T17:52:28+03:00

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В этом году количество привитых взрослых и детей на 17 тысяч больше,чем за такой же период года предыдущего. Жители областного центра вакцинировались от туберкулеза, пневмококковой инфекции, кори, краснухи, паротита, полиомиелита, столбняка, дифтерии и других опасных заболеваний.

«Помимо плановых прививок, которые выполняются в определённом возрасте, не стоит забывать о профилактике сезонных заболеваний, – отметила главный эпидемиолог Владимирской области Наталья Широбокова. – Например, в этом году планируется привить от гриппа 45 процентов населения региона. Вакцинация – это основа профилактики, надёжная защита от многих опасных заболеваний».

В 2019 году на закупку вакцин выделили 26 миллионов рублей. На эти средства закуплено более 40 тысяч доз иммунобиологических препаратов. Дополнительно выделят еще более 16 миллионов.

В целом же за первое полугодие из федерального центра во Владимирскую область поступило более 261 доз вакцин.

ИСТОЧНИК KP.RU