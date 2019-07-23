У пенсионера в Коврове украли деньги с карты
Подозреваемый потратил 32 000 рублей на покупки
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62- летний ковровчанин познакомился в кафе с молодым человеком, а после понял, что у него пропала пластиковая карта со счета которой было украдено 32 000 рублей. Он обратился в полицию и описал приметы своего нового знакомого.
По данным УМВД России по Владимирской области, после просмотра камер, сотрудники полиции задержали 24- летнего местного жителя. Подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, что украл карту из кармана куртки пенсионера и потратил деньги на личные покупки.
Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU