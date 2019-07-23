2019-07-23T15:55:15+03:00
Общество

Владимир получит дополнительные деньги на строительство Рпенского проезда

Пятнадцать миллионов рублей поступят из областного бюджета
Ирина Мальцева
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Построить Рпенский проезд от улицы Мира до улицы Жуковского планируется с 2016 года. На дорогу, протяженностью немногим более двух километров, по предварительным оценкам потребуется около 2,2 миллиардов рублей. В этом году дополнительные пятнадцать миллионов на разработку проектной документации по строительству Рпенского проезда Владимиру выделят из бюджета области. В областной администрации рассчитывают на получение субсидии из федерального бюджета. Средства на софинансирование строительства дороги должны быть подготовлены при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Правда, для того, чтобы получить субсидию, нужно успеть подготовить проектную документацию и пройти госэксперизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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