Вор из Судогодского района вынес из квартиры иконы

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-23T12:53:55+03:00

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47-летний житель Судогодского района взломал двери и залез в двухквартирный дом. Там он украл иконы и разные бытовые предметы на 40 тысяч рублей. По данным УМВД по Владимирской области, украденные вещи нашли у него в квартире.

Еще одного воришку задержали в Камешковском районе. Он тоже залез в дом, хозяином которого был москвич, и украл мотоблок с бензотриммером. Ущерб составил 42 тысячи рублей. Полицейские опросили свидетелей и сняли отпечатки пальцев. В результате 19-летний вор признался в краже. Он сказал, что хотел оставить все себе.

Один подозреваемый арестован, а другой - под подпиской о невыезде. Мужчинам грозит до 2-х лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU