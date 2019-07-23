2019-07-23T12:22:39+03:00
Происшествия

Во Владимирской области за прошедшую неделю в авариях погибли 3 человека

52 получили различные ранения
Анастасия Харламова
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..Фото: материалы пресс-служб
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За прошедшую неделю во Владимирской области произошло 44 аварии с пострадавшими, в которых 3 человека погибли и 52 получили различные травмы, 13 из которых дети. Шесть ДТП произошли с пьяными водителями. Также 377 дорожных происшествий произошли с материальным ущербом.

Сотрудники ГАИ поймали 98 пьяных водителей.

Вязниковский район

По данным МВД России по Владимирской области, 16 июля 2019 года в 5:40 на 292 километре автодороги М-7 «Волга» водитель газели наехал на "Рено", который остановился на красном светофоре. Водитель Газели погиб на месте аварии.

Муромский район

Пьяный водитель квадроцикла перевернулся в село Охеево 18 июля. Водитель и пассажир с множественными травмами и переломами были госпитализированы.

Вязниковский район

Водитель мотоцикла «СОВА» съехал на обочину и врезался в дерево. Авария произошла 20 июля около 2:00 ночи на 2 км автодороги «Никологоры-Бурково-Октябрьская». Водитель умер на места, а пассажир получил черепно- мозговую травму и был доставлен в больницу.

Судогодский район

Водитель скутера врезался в дерево 20 июля. В результате аварии он сломал бедро , а пассажир получил сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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