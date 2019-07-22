Гусевчанин до смерти забил молодую жену

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-22T18:10:00+03:00

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Трагедия произошла вечером в декабре прошлого года, когда тридцатидвухлетний житель Гусь-Хрустального в комнате коммунальной квартире поругался с двадцатидвухлетней супругой. Мужчина, ревновавший спутницу жизни, в очередной раз заподозрил ее в измене и стал высказывать ей претензии, а потом во время ссоры сильно избил ее. Вскоре пьяный супруг продолжил избиение, рассердившись, что жена, как ему показалось, вызвала полицейских на семейный скандал. Однако перед сном супруги помирились и легли отдыхать вместе, а когда утром муж проснулся, то обнаружил жену мертвой. Мужчина сначала обзвонил родственников и сообщил, что «убил Катю», а потом под вымышленным именем сообщил о трагедии в полицию. Потом мужчина сбежал, но через два дня явился в полицию с повинной. По заключению экспертов, девушка погибла из-за черепно-мозговой травмы, а как выяснилось в ходе следствия, гусевчанин и раньше из ревности нередко избивал супругу, но женщина любила его, всегда прощала и не обращалась за помощью. Приговором Гусь-Хрустального городского суда мужчина признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU