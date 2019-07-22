В Судогодском районе ищут бабушку, которая нуждается в медпомощи
Пенсионерка не появляется дома третий день
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Пропала Маргарита Рябцева (Корунова) 1939 года рождения из деревни Бахтино Судогодского района. С 20 июля 2019 года ее местонахождение неизвестно.
Бабушка нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
Была одета в полосатую кофту, черные брюки, синие калоши и белую панаму.
Если вы где-то могли встретить бабушку, звоните инфоргу поискового отряда "Лиза Алерт" Анне: 89209278852.
ИСТОЧНИК KP.RU