2019-07-22T17:35:18+03:00
Происшествия

В Судогодском районе ищут бабушку, которая нуждается в медпомощи

Пенсионерка не появляется дома третий день
Валерия Рудометова
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..Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Пропала Маргарита Рябцева (Корунова) 1939 года рождения из деревни Бахтино Судогодского района. С 20 июля 2019 года ее местонахождение неизвестно.

Бабушка нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Была одета в полосатую кофту, черные брюки, синие калоши и белую панаму.

Если вы где-то могли встретить бабушку, звоните инфоргу поискового отряда "Лиза Алерт" Анне: 89209278852.

ИСТОЧНИК KP.RU

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