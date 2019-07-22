Музей природы может стать муниципальным

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-22T17:17:17+03:00

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Владимирский музей природы оказался под угрозой закрытия после того, как администрация Владимира предупредила о введении арендной платы за здание, в котором он размещается. Это помещение муниципальное, но до сих пор оно передавалось в пользование ВСМЗ бесплатно. Однако с 2020 года город вводит арендную плату за использование здания в размере 4 миллионов рублей.

Генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова в начале июля заявила, что такая аренда федеральному музею не под силу, и для выставочного зала с чудесами природы придется искать новое помещение или вообще его закрывать. Однако есть и другой вариант развития событий. На пресс-конференции в понедельник глава городской администрации Андрей Шохин заявил, что город готов принять все экспонаты музея в собственность, если ВСМЗ на это согласится, и сделать Музей природы муниципальным. В этом случае экспозиция останется в старом помещении. Более того, Андрей Шохин упомянул о возможность сделать посещение музея бесплатным.

- Ведь туда ходят почти исключительно дети, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU