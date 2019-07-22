Сити-менеджер Владимира предложил перенести Дворец бракосочетаний в Дом Дружбы

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-22T16:08:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин во время своей пресс-конференции предложил перенести Дворец бракосочетаний с улицы Растопчина в Дом дружбы на Соборной площади. По его словам, там проходит не так много мероприятий, а формат дворца бракосочетаний на окраине города "не подходит в нынешней ситуации".

Отметим, ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин предлагал перенести Дворец бракосочетаний в Центральный городской парк на улице Мира. Подобную идею высказывала и экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

ИСТОЧНИК KP.RU