Сити-менеджер Владимира предложил перенести Дворец бракосочетаний в Дом Дружбы
Это здание бывшей городской думы на Соборной площади
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Глава администрации города Владимира Андрей Шохин во время своей пресс-конференции предложил перенести Дворец бракосочетаний с улицы Растопчина в Дом дружбы на Соборной площади. По его словам, там проходит не так много мероприятий, а формат дворца бракосочетаний на окраине города "не подходит в нынешней ситуации".
Отметим, ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин предлагал перенести Дворец бракосочетаний в Центральный городской парк на улице Мира. Подобную идею высказывала и экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова.
ИСТОЧНИК KP.RU