У владимирской многоэтажки загорелась гора мусора
В популярных владимирских соцсетях горожане выкладывают видео пожара на ул. Добросельской, 173. Многие, включая автора ролика, подумали, что случился взрыв:
- Работники утепляли дом, кидали пустые баллоны из-под монтажной пены, и они взорвались. Сначала были грохоты, а потом - дым до 16 этажа, - написал автор видео.
Дымило, конечно, сильно... но не из-за взрыва. В пресс-службе МЧС по Владимирской области опровергли такую информацию. Вызов на пульт диспетчера поступил в 13.27 - рядом с домом загорелся мусор. Пламя не задело жилую многоэтажку. Пострадавших нет. Пожар тушили три единицы техники и 6 человек.
Взрыв на Добросельская 173.
ИСТОЧНИК KP.RU