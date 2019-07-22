2019-07-22T15:30:33+03:00
Происшествия

У владимирской многоэтажки загорелась гора мусора

Некоторые жители подумали, что был взрыв
Валерия Рудометова
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В популярных владимирских соцсетях горожане выкладывают видео пожара на ул. Добросельской, 173. Многие, включая автора ролика, подумали, что случился взрыв:

- Работники утепляли дом, кидали пустые баллоны из-под монтажной пены, и они взорвались. Сначала были грохоты, а потом - дым до 16 этажа, - написал автор видео.

Дымило, конечно, сильно... но не из-за взрыва. В пресс-службе МЧС по Владимирской области опровергли такую информацию. Вызов на пульт диспетчера поступил в 13.27 - рядом с домом загорелся мусор. Пламя не задело жилую многоэтажку. Пострадавших нет. Пожар тушили три единицы техники и 6 человек.

Взрыв на Добросельская 173.

ИСТОЧНИК KP.RU

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