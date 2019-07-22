Владимирец, ударивший коллегу, заплатит 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-22T13:58:15+03:00

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Конфликт у коллег, вместе работавших на производстве во Владимире, произошел еще в июле 2016 года. Владимирец, поссорившись с другим работником цеха, ударил его в живот коленом, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. За нападение ему дали три года условно с испытательным сроком три года. Но пострадавший обратился в суд, требуя компенсации морального вреда и расходов на лечение: ему пришлось делать несколько операций и долго находиться на больничном. Свои страдания он оценил в восемьсот тысяч рублей. Нападавший, воспитывающий маленьких детей, считал, что сумма слишком велика, а в конфликте виноват сам пострадавший. Фрунзенский районный суд удовлетворил требования частично: владимирец, пнувший коллегу, заплатит ему 150 тысяч рублей в качестве компенсации и возместит расходы на лечение – немногим более 2300 рублей. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU