Сити-менеджер Владимира предложил сделать Музей природы бесплатным и муниципальным

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-22T13:22:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин на своей пресс-конференции предложил сделать Музей природы на улице Мира муниципальным и сделать вход в него бесплатным. Предложение прозвучало на пресс-конференции градоначальника.

Напомним, Музей природы принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Здание на улице Мира ВСМЗ арендует у администрации города. Ранее эта аренда была безвозмездной, но со следующего года мэрия просит платить по 4,7 миллионов рублей в год. Руководство ВСМЗ считает такую цену неприемлемой. Судьба музея остается не известной.

ИСТОЧНИК KP.RU