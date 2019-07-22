2019-07-22T13:22:56+03:00
Общество

Сити-менеджер Владимира предложил сделать Музей природы бесплатным и муниципальным

Сейчас он принадлежит ВСМЗ
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Глава администрации города Владимира Андрей Шохин на своей пресс-конференции предложил сделать Музей природы на улице Мира муниципальным и сделать вход в него бесплатным. Предложение прозвучало на пресс-конференции градоначальника.

Напомним, Музей природы принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Здание на улице Мира ВСМЗ арендует у администрации города. Ранее эта аренда была безвозмездной, но со следующего года мэрия просит платить по 4,7 миллионов рублей в год. Руководство ВСМЗ считает такую цену неприемлемой. Судьба музея остается не известной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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