Сити-менеджер Владимира предложил сделать Музей природы бесплатным и муниципальным
Сейчас он принадлежит ВСМЗ
Изменить размер текста:
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин на своей пресс-конференции предложил сделать Музей природы на улице Мира муниципальным и сделать вход в него бесплатным. Предложение прозвучало на пресс-конференции градоначальника.
Напомним, Музей природы принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Здание на улице Мира ВСМЗ арендует у администрации города. Ранее эта аренда была безвозмездной, но со следующего года мэрия просит платить по 4,7 миллионов рублей в год. Руководство ВСМЗ считает такую цену неприемлемой. Судьба музея остается не известной.
ИСТОЧНИК KP.RU