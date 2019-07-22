2019-07-22T13:06:01+03:00
Общество

В среду и четверг во Владимире не будут работать телевизоры

Кроме тех, что подключены к кабельным сетям
Артём Черепанов
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В среду и четверг в деревне Быково Судогодского района с 12.00 до 15.00 планируется отключение ретранслятора телесигнала. Об этом сообщает филиал "Владимирской ОРТПЦ" Эта вышка отвечает за сигнал во Владимире и его окрестностях. Поэтому, те жители города, которые не пользуются кабельными сетями, три часа не смогут смотреть телевизор.

По данным источника, на вышке будут проводиться внеплановые ремонтные работы. "Владимирский ОРТПЦ" сообщает, что не доступными окажутся программы как первого, так и второго мультиплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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