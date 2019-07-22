2019-07-22T12:29:10+03:00
Происшествия

20-летний владимирец забил до смерти друга, прыгнув на него с дивана

Вину преступник признал частично
Валерия Рудометова
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Октябрьский райсуд Владимира вынес приговор 20-летнему владимирцу. 9 мая 2018 года он выпивал у себя в квартире с другом. Ребята поссорились, и владимирец стал бить друга по голове. После забрался на подоконник и, прыгнув с него, ударил ногой потерпевшего. Когда тот упал на пол, 20-летний парень продолжил его бить. Последним ударом стал прыжок с дивана на голову.

После ударов потерпевший впал в кому. Его отвезли в городскую клиническую больницу скорой помощи города Владимира, где, не приходя в сознание, 14 июня 2018 года умер.

Вину владимирец признал частично. Он утверждал, что в момент нанесения ударов находился в состоянии аффекта.

Суд назначил ему наказание - 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Матери потерпевшего виновник возместил моральный ущерб - 1 миллион рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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