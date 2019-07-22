20-летний владимирец забил до смерти друга, прыгнув на него с дивана
Октябрьский райсуд Владимира вынес приговор 20-летнему владимирцу. 9 мая 2018 года он выпивал у себя в квартире с другом. Ребята поссорились, и владимирец стал бить друга по голове. После забрался на подоконник и, прыгнув с него, ударил ногой потерпевшего. Когда тот упал на пол, 20-летний парень продолжил его бить. Последним ударом стал прыжок с дивана на голову.
После ударов потерпевший впал в кому. Его отвезли в городскую клиническую больницу скорой помощи города Владимира, где, не приходя в сознание, 14 июня 2018 года умер.
Вину владимирец признал частично. Он утверждал, что в момент нанесения ударов находился в состоянии аффекта.
Суд назначил ему наказание - 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Матери потерпевшего виновник возместил моральный ущерб - 1 миллион рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU