2019-07-22T11:56:07+03:00
Происшествия

Во Владимирской области администратор нескольких пабликов за четыре года совратил 16 девочек

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима
Артём Черепанов
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Во Владимирской области вынесен приговор 39-летнему администратору нескольких пабликов с социальных сетях, шантажировавший несовершеннолетних и заставлявший их присылать ему свои интимные фото. Потерпевшими признаны 16 девочек от 10 до 15 лет. Мужчина был признан виновным сразу по нескольким статьям УК РФ и получил 15 лет колонии строгого режима. Судмедэкспертиза в НИИ имени Сербского признала его вменяемым.

По данным Следственного комитета по Владимирской области, мужчина вычислял несовершеннолетних, на страницы которых поступала ложная информация о якобы их свободных нравах, и вступал с ними в переписку, а затем направлял девочкам непристойные предложения, фотографии, противоречащие нормам морали и нравственности. Будучи администратором нескольких групп, он шантажировал девочек распространением их фото в широком досупе.

Все полученные фотографии мужчина использовал для изготовления порнографических материалов, которые оставлял для личного просмотра. Все это продолжалось с 2013 по 2017 годы. Родители девочек, которым стало известно о происходящем, обратились за защитой в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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