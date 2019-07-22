Действующий глава Коврова пошел на выборы депутатов местного горсовета

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-22T10:23:55+03:00

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Глава города Коврова Анатолий Зотов, чьи полномочия истекают в сентябре этого года, баллотируется на место депутата ковровского горсовета по одномандатному округу № 28 (в Коврове выборы в СНД проходят только по одномандатным округам). Нынешний градоначальник выдвинут партией "Единая Россия". Кроме него по округу баллотируются Михаил Мотин от "Партии Роста" и самовыдвиженец Тимур Щедрин.

Напомним, Анатолий Зотов был избран мэром Коврова в 2014 году на последних прямых выборах главы города. В 2019 году градоначальника Коврова будут выбирать по конкурсу. Пока на него заявился лишь один кандидат - первый заместитель мэра Коврова Юрий Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU