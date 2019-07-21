Офтальмологический комплекс приедет к жителям четырех районов Владимирской области

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-21T12:13:58+03:00

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Мобильный офтальмологический комплекс ООО «Оптикстайл - Муром» продолжает свою работу: в августе состоятся выезды к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов. Планируется обследовать 360 человек.

Мобильный офтальмологический комплекс работает по системе ОМС с ноября 2015 года. За это время было бесплатно обследовано более 7 тысяч жителей отдаленных районов области.

Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

График выездов мобильного комплекса в августе 2019 года:

г. Петушки – 5 августа; г. Суздаль – 6 августа; г. Меленки – 8 августа; с. Бутылицы, Меленковский р-н – 9 августа; дер. Санино, Петушинский р-н – 12 августа; г. Суздаль – 13 августа; г. Курлово, Гусь-Хрустальный р-н – 14 августа; г. Меленки – 15 августа; дер. Тургенево, Меленковский р-н – 16 августа; дер. Нармуч, Гусь-Хрустальный р-н – 19 августа; г. Суздаль – 20 августа; с. Великодворье, Гусь-Хрустальный р-н – 21 августа; г. Меленки – 22 августа; с. Илькино, Меленковский р-н – 23 августа; г. Костерево, Петушинский р-н – 26 августа; г. Суздаль – 27 августа; пос. Уршельский, Гусь-Хрустальный р-н – 28 августа; г. Меленки – 29 августа; с. Ляхи, Меленковский р-н – 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU