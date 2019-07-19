2019-07-19T11:53:12+03:00
Общество

Во Владимире пройдет арт-субботник в садах у ДТЮ

Участники установят 5 лавочек и мусорный контейнер
Анастасия Харламова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Зеленая зона у Дворца творчества юных давно нуждается в облагораживании. В апреле на общегородском субботнике Владимир Сипягин обещал поставить в парке скамейки, урны и сделать пешеходные дорожки. Однако городская администрация не стала финансировать работы, и тогда областные власти отстранились тоже. К середине лета активисты поняли , что нужно брать дело в свои руки, и решили благоустроить зеленую зону самостоятельно. Все желающие могут принять участие в арт-субботнике. Добровольцы нужны чтобы помочь активистам перенести материалы и воду для полива посадок, убрать мусор.

Также участников мероприятия ждет культурно-развлекательная программа. Дрессированные домашние собачки продемонстрируют мастерство в мини-аджилити, покажут трюки и даже станцуют.

Мероприятие пройдет 21 июля в 12.00 в садах у Дворца творчества юных. Сбор у фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Родителей из Владимирской области накажут за неправильное использование материнского капитала
Мужчину и женщину из Александрова осудили за убийство возле кладбища
Во Владимирской области будет еще больше китайских туристов
На Пекинке в Покрове движение переключается на отремонтированную часть
Мужчина из Камешково обокрал дачу на 20 000 рублей
У главврача «Оргтрудовской» больницы 22 июля заканчивается контракт с облздравом
«ЭнергосбыТ Плюс» совместно с приставами провел рейд во Владимире
Пятеро учащихся музыкальных и художественных школ Владимирской области стали призерами всероссийского конкурса
Во Владимире 18-летняя девушка украла деньги с чужого счета
Нетрезвый гусевчанин поцарапал чужие машины и разбил зеркала
Во Владимире покажут три московских спектакля
Депутата Александровского района лишили свободы на 6 лет за кражу 26 миллионов
Без горячей воды из-за долгов перед «ЭнергосбыТ Плюс» остались пять фирм Владимира
Житель Мурома шесть часов насиловал женщину и заплатит ей 300 тысяч за моральный ущерб
В Муроме мужчина вскрывал чужие автомобили
«Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест
В Коврове пропала 14-летняя девочка