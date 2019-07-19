Во Владимире пройдет арт-субботник в садах у ДТЮ

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-19T11:53:12+03:00

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Зеленая зона у Дворца творчества юных давно нуждается в облагораживании. В апреле на общегородском субботнике Владимир Сипягин обещал поставить в парке скамейки, урны и сделать пешеходные дорожки. Однако городская администрация не стала финансировать работы, и тогда областные власти отстранились тоже. К середине лета активисты поняли , что нужно брать дело в свои руки, и решили благоустроить зеленую зону самостоятельно. Все желающие могут принять участие в арт-субботнике. Добровольцы нужны чтобы помочь активистам перенести материалы и воду для полива посадок, убрать мусор.

Также участников мероприятия ждет культурно-развлекательная программа. Дрессированные домашние собачки продемонстрируют мастерство в мини-аджилити, покажут трюки и даже станцуют.

Мероприятие пройдет 21 июля в 12.00 в садах у Дворца творчества юных. Сбор у фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU