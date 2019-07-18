Депутата Александровского района лишили свободы на 6 лет за кражу 26 миллионов

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-18T12:55:36+03:00

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Бывшего директора ООО "Жилищно-коммунальная служба «Алдега" признали виновным в хищении денег у компании в особо крупном размере.

Депутату Совета народных депутатов Александровского района и экс-директору "Жилищно-коммунальной службы" Игорю Аванесяну назначили 6 лет лишений свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима.

Допрошены 130 свидетелей, исследованы тысячи документов, проведено несколько судебных экспертиз. Расследование дела длилось почти год. Все это время экс-директор, имущество которого было арестовано, не признавал вину.

По данным Следственного комитета, с августа 2011 по август 2016 года Аванесян был руководителем предприятия. С 2015 года директор заключал фиктивные договоры с московскими и местными подрядчиками на уборку придомовых территорий, общественных мест города Александрова. Затем руководитель общества заполнял от имени получателей расходные ордера и в кассе «ЖКС «Алдега» лично получал деньги якобы в счет оплаты фактически не существующих договорных подрядных отношений.

Сумма похищенных Аванесяном денег составила 26 миллионов рублей, которые ему пришлось вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU