Во Владимире покажут три московских спектакля

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-18T13:00:50+03:00

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На сцене Владимирского областного театра кукол состоится торжественная передача символа Всероссийского театрального марафона от Московской области. Московский областной государственный театра кукол покажет три спектакля «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек». Представления пройдут 20 июля в 17-00 и 21 июля в 11-00 и 14-00.

Далее, эстафета пойдет из Владимира в Ивановскую область. Владимирский академический театр драмы покажет три спектакля на сцене Ивановского театра кукол 23 и 24 июля.

Театральный марафон проходит как театральная эстафета. Региональные театры отправляются с гастролями в соседнюю область и предают символ Года театра следующему театру-участнику. Мероприятие стартовало 18 января во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра. Марафон пройдет во всех 85 регионах России и продлится до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU