2019-07-18T09:59:19+03:00
Происшествия

В Коврове пропала 14-летняя девочка

Она ушла из дома 6 июля 2019 года
Валерия Рудометова
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..Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Пропала Мадина Глазкова 2004 года рождения. 6 июля она ушла из своего дома в Коврове и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Была одета в серую кофту в черную клетку, голубые джинсы, футболку и черные кроссовки.

Особые приметы: носит очки.

Если вы видели девушку на улицах вашего города, звоните инфоргу "Лиза Алерт" : 89961961906.

ИСТОЧНИК KP.RU

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