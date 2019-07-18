В Коврове пропала 14-летняя девочка
Она ушла из дома 6 июля 2019 года
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Пропала Мадина Глазкова 2004 года рождения. 6 июля она ушла из своего дома в Коврове и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Была одета в серую кофту в черную клетку, голубые джинсы, футболку и черные кроссовки.
Особые приметы: носит очки.
Если вы видели девушку на улицах вашего города, звоните инфоргу "Лиза Алерт" : 89961961906.
ИСТОЧНИК KP.RU