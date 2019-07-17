2019-07-17T16:02:12+03:00
Происшествия

Две жительницы Коврова пытались продать 27 свертков наркотиков

Они хотели организовать продажу через тайники-закладки
Анастасия Харламова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции задержали двух ковровчанок 20 и 22 лет при попытке сбыта наркотиков. На месте ареста, а также в личных вещах подозреваемых были найдены 27 свертков с порошкообразным веществом. По данным УМВД России по Владимирской области, девушки хотели продать крупную партию N-метилэфедрона через тайники-закладки. В общей сложности они планировали реализовать 9 граммов наркотика.

Сотрудники полиции выяснили, что девушки работали на интернет-магазин, который продает запрещенные вещества. В квартире у подозреваемых нашли электронные весы и материал для упаковки.

Сейчас они находятся под стражей. Подозреваемым грозит до 13 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Александрове из жилого дома эвакуировали 15 человек
Убийце молодой девушки в Юрьевце, найденному по ДНК, вынесли приговор
Житель Гороховца обокрал шесть частных домов
Владимирские полицейские нашли подозреваемого в порче мемориальной доски памяти Солженицына
Ведущими Фатьяновского фестиваля в Вязниках станут Александр Олешко и Анна Лузгина
Владимирцев приглашают поиграть в шахматы
Во Владимире отметят международный день бокса
На Владимирскую область надвигается сильный дождь
Во Владимире перевернулся грузовик с пивом
20 и 21 июля в Суздале состоятся соревнования по трейлраннингу
В Добром убирают гаражи
Пресс-служба владимирской Росгвардии рассказала, что сотрудники не обязаны представляться при обращении к гражданину
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
Федеральные льготники Владимирской области могут вернуть возможность получать лекарства вместо денег
Ликвидация последствией взрывов газа в Муроме и Коврове обойдется в 30 миллионов рублей
В Суздале пройдет фестиваль воздушных шаров
В молочных хозяйствах Судогодского района нашли массу нарушений