Две жительницы Коврова пытались продать 27 свертков наркотиков

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-17T16:02:12+03:00

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Сотрудники полиции задержали двух ковровчанок 20 и 22 лет при попытке сбыта наркотиков. На месте ареста, а также в личных вещах подозреваемых были найдены 27 свертков с порошкообразным веществом. По данным УМВД России по Владимирской области, девушки хотели продать крупную партию N-метилэфедрона через тайники-закладки. В общей сложности они планировали реализовать 9 граммов наркотика.

Сотрудники полиции выяснили, что девушки работали на интернет-магазин, который продает запрещенные вещества. В квартире у подозреваемых нашли электронные весы и материал для упаковки.

Сейчас они находятся под стражей. Подозреваемым грозит до 13 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU