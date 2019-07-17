Две жительницы Коврова пытались продать 27 свертков наркотиков
Сотрудники полиции задержали двух ковровчанок 20 и 22 лет при попытке сбыта наркотиков. На месте ареста, а также в личных вещах подозреваемых были найдены 27 свертков с порошкообразным веществом. По данным УМВД России по Владимирской области, девушки хотели продать крупную партию N-метилэфедрона через тайники-закладки. В общей сложности они планировали реализовать 9 граммов наркотика.
Сотрудники полиции выяснили, что девушки работали на интернет-магазин, который продает запрещенные вещества. В квартире у подозреваемых нашли электронные весы и материал для упаковки.
Сейчас они находятся под стражей. Подозреваемым грозит до 13 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU