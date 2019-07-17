Житель Гороховца обокрал шесть частных домов

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-17T15:16:14+03:00

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45-летний местный житель обокрал шесть частных домов в Гороховецком районе, сообщает пресс-служба областной полиции.

Брал он по мелочи: разную домашнюю утварь, металлическую посуду и продукты питания. Свои преступления мужчина совершил в период с октября по декабрь 2018 года. Причем, судя по всему, мужчину на воровство толкало не только чувство наживы, так как сотрудники полиции, когда задержали подозреваемого, нашли в его квартире основную часть украденных вещей. Все вещи вернули их владельцам.

Вскоре мужчину ждет суд. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU