Владимирские полицейские нашли подозреваемого в порче мемориальной доски памяти Солженицына
Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Гусь - Хрустальный, обвиняемого в порче мемориальной доски знаменитому писателю, Нобелевскому лауреату Александру Исаевичу Солженицыну, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Инцидент произошел в городе Гусь-Хрустальный зимой 2018 года. 11 декабря в центре города неизвестный разбил памятную доску, установленную накануне на одном из зданий в честь 100-летия писателя. Полицейские тогда возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". С помощью городских видеокамер удалось выйти на подозреваемого.
В ходе обыска у него в квартире оперативники обнаружили телескопическую палку, которой, предположительно, и была разбита памятная доска. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU