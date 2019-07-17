2019-07-17T14:47:20+03:00
Общество

Владимирские полицейские нашли подозреваемого в порче мемориальной доски памяти Солженицына

Они считают, что 42-летний житель Гусь-Хрустального разбил ее телескопической палкой
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Гусь - Хрустальный, обвиняемого в порче мемориальной доски знаменитому писателю, Нобелевскому лауреату Александру Исаевичу Солженицыну, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент произошел в городе Гусь-Хрустальный зимой 2018 года. 11 декабря в центре города неизвестный разбил памятную доску, установленную накануне на одном из зданий в честь 100-летия писателя. Полицейские тогда возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". С помощью городских видеокамер удалось выйти на подозреваемого.

В ходе обыска у него в квартире оперативники обнаружили телескопическую палку, которой, предположительно, и была разбита памятная доска. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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