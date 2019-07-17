Владимирцев приглашают поиграть в шахматы

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-17T14:19:40+03:00

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20 июля - Международный день шахмат.

Во Владимире к празднику приурочено несколько турниров. Все любители этой древней игры приглашаются 20 июля на шахматные мероприятия, которые пройдут на 4-х площадках города.

В 11.00 на бульваре имени Пушкина состоится шахматный турнир для всех желающих.

В 11.00 в Центральном парке культуры и отдыха Владимира пройдет сеанс одновременной игры по шахматам с сильнейшими игроками города и области.

В 12.00 в парке культуры и отдыха «Добросельский» состоится турнир по быстрым шахматам среди ветеранов, и в это же время в парке культуры и отдыха «Дружба» пройдет турнир по быстрым шахматам среди школьников.

Участие во всех турнирах бесплатное. Регистрация проводится перед началом соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU