Во Владимире отметят международный день бокса

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-17T14:14:15+03:00

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Открытая тренировка по боксу пройдет на Театральной площади Владимира 21 июля в рамках празднования Международного дня бокса. Начало акции в 11:00.

Поучаствовать в тренировке под руководством опытных спортсменов, мастеров спорта, прославленных владимирских боксёров смогут все желающие.

Кроме того, в рамках мероприятия будут организованы конкурсы «боксерская эстафета» и «перетягивание каната». В каждом из конкурсов будут участвовать команды боксёров от всех районов Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU