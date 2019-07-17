Во Владимире отметят международный день бокса
Праздник пройдет 21 июля
Изменить размер текста:
Открытая тренировка по боксу пройдет на Театральной площади Владимира 21 июля в рамках празднования Международного дня бокса. Начало акции в 11:00.
Поучаствовать в тренировке под руководством опытных спортсменов, мастеров спорта, прославленных владимирских боксёров смогут все желающие.
Кроме того, в рамках мероприятия будут организованы конкурсы «боксерская эстафета» и «перетягивание каната». В каждом из конкурсов будут участвовать команды боксёров от всех районов Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU