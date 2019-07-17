2019-07-17T11:12:07+03:00
Общество

20 и 21 июля в Суздале состоятся соревнования по трейлраннингу

Участие примут спортсмены из более чем 30 стран мира
Елена Масленникова
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Суздаль уже в 5-ый раз принимает участников соревнований по бегу по пересеченной местности. И выбор этот неслучайный. Необыкновенное благолепие древних архитектурных ансамблей в сочетании с неописуемой красотой дикой природы должны впечатлить спортсменов со всего мира. На этот раз в соревнованиях примут участие 4200 человек, из них шестьсот пробегут дистанцию в 100 километров. Атлетов ждет серьезное испытание рельефом и погодой. На финише, по традиции, каждый получит деревянную медаль, сделанную вручную, на которой сможет выжечь пройденную дистанцию.

Зрителей ждет развлекательная программа, фестиваль летающих змеев, акробатическое шоу в Русском стиле, детские спектакли и старты.

Трейлраннинг — вид спорта, который предполагает бег по природному рельефу с элементами кросса и горного бега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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