В Добром убирают гаражи

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-17T10:44:43+03:00

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В Добром продолжается плановый демонтаж металлических гаражей.На этот раз на основании распоряжения главы администрации Фрунзенского района, автогаражи будут принудительно убирать с 18 июля.

Собственник металлического гаража, предъявив паспорт, документы на гараж, возместив понесенные расходы в бюджет, сможет обратится с заявлением о возврате объекта и находящегося в нем имущества в свое пользование.

ИСТОЧНИК KP.RU