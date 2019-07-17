2019-07-17T10:44:43+03:00
Общество

В Добром убирают гаражи

Гаражи уберут около дома 40 на улице Куйбышева
Анастасия Харламова
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В Добром продолжается плановый демонтаж металлических гаражей.На этот раз на основании распоряжения главы администрации Фрунзенского района, автогаражи будут принудительно убирать с 18 июля.

Собственник металлического гаража, предъявив паспорт, документы на гараж, возместив понесенные расходы в бюджет, сможет обратится с заявлением о возврате объекта и находящегося в нем имущества в свое пользование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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