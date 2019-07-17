2019-07-17T10:24:48+03:00
Общество

Пресс-служба владимирской Росгвардии рассказала, что сотрудники не обязаны представляться при обращении к гражданину

Это был официальный ответ на запрос владимирского СМИ
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Портал «ПроВладимир» опубликовал официальный ответ на свой запрос, полученный из Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской федерации. Запрос был отправлен после того, как на сайте «ПроВладимира» была опубликована история владимирского журналиста Кирилла Васильева. По словам Васильева, в начале июля на улице его остановили сотрудники Росгвардии в форме и потребовали показать телефон. Якобы спрашивали, установлен ли у него там «Телеграм». При этом сотрудник Росгвардии не показал удостоверение, не назвал свою фамилию, имя и звание.

У журналистов возник вопрос - имеют ли право сотрудники Росгвардии требовать досмотра вещей прохожих, не представившись? На официальный запрос по этому поводу был получен официальный же ответ, в котором говорится: «Федеральным законом о войсках национальной гвардии обязанность сотрудников при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявить служебное удостоверение не предусмотрена».

Дальше в ответе уточняется, что сотрудникам Росгвардии все-таки рекомендуется представиться «в целях недопущения конфликтных ситуаций».

Что касается проверки телефона, то это является «осмотром», который может проводиться только с согласия гражданина, если, конечно, гражданин не подозревается в преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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