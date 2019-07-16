Ликвидация последствией взрывов газа в Муроме и Коврове обойдется в 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-16T17:09:19+03:00

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Этим летом во Владимирской области произошло два взрыва бытового газа в жилых домах. 2 июня произошел хлопок газа в Муроме, в пятиэтажке, пострадали двое детей и один мужчина. А 29 июня взорвался газ в Коврове, один человек погиб, 11 было ранено, из них двое пострадали тяжело. В обоих случаях причина взрывов - неадекватное поведение жильцов квартир.

В Муроме серьезно пострадал весь подъезд, где произошел взрыв, в Коврове серьезно разрушены квартира-эпицентр и соседняя. Оба дома будут ремонтироваться за счет областного бюджета. Округ Муром получит 28 млн 406 тыс. рублей, город Ковров – 2 млн 670 тыс. рублей.

Мурому выделено больше денег, так как в доме требуются серьезные работы, обеспечивающие устойчивость здания после взрыва, а также проведение восстановительных работ в 15 квартирах пострадавшего подъезда.

В Коврове, кроме ремонтных работ, предусмотрена компенсация собственникам 24 повреждённых квартир, проведение восстановительных работ в квартире, где был взрыв, и в соседней. Также соседям выплатят компенсацию за утраченное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU