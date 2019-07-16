В Суздале пройдет фестиваль воздушных шаров

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-16T16:58:19+03:00

Можно будет даже полетать на аэростате

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В этом году фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России» пройдет уже в 18-й раз. На этот раз воздушные шары будут парить над четырьма городами Золотого кольца - Переславлем-Залесским, Ростовом Великим, Ярославлем и Суздалем.

В Суздале фестиваль воздухоплавания будет проходить два дня - 17 и 18 июля. Над городом и суздальским Опольем поднимется в воздух около 20 аэростатов самых разных цветов и размеров. Погоду обещают неплохую, так что зрелище должно оказаться красочным.

17 июля фестиваль воздушных шаров в Суздале откроется в 17.00. Сначала пройдет торжественная часть - представление пилотов и концерт, а затем в 18.00 аэростаты поднимутся в воздух и пролетят над Ильинским лугом в пойме реки Каменка. В 19.00 пройдет свободный полет воздушных шаров над Суздалем.

18 июля, во второй день фестиваля, полеты начнутся рано-рано. В 5 утра состоится предполетный брифинг, а в 6 утра - свободный полет над Суздалем до 9.00. После чего аэростаты переместятся в Переславль-Залесский, где пройдет следующий этап фестиваля.

В Суздале можно будет не только полюбоваться на аэростаты, но и полетать на них. Стоимость полета 7000 руб. для взрослых, 4000 руб. для детей до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU