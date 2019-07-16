2019-07-16T16:50:51+03:00
Общество

В молочных хозяйствах Судогодского района нашли массу нарушений

Например, колеса въезжающего транспорта не обрабатывались дезинфицирующими растворами
Валерия Рудометова
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В июне текущего года специалисты Управления Россельхознадзора выехали с проверками в хозяйства, где разводят крупный рогатый сток и производят молоко.

В результате работники Россельхознадзора выявили нарушения: в хозяйствах не было ограждений - дикие животные могли выбежать, у въездов не было дезинфекционных барьеров - колеса въезжающих машин должны обрабатываться дезинфицирующими растворами. В помещениях для мойки оборудования и молочных блоках были сколы на облицовочной плитке. Все это создает риск занесения опасных болезней на территорию хозяйства.

В отношении юридических лиц составлены протоколы об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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