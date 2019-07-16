2019-07-16T16:46:28+03:00
Общество

На Сабантуе во Владимире удастся побывать в башкирской юрте и отведать татарских блюд

Праздник пройдет в Загородном парке
Алексей СУХОВ
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"Владимирский Сабантуй" в этом году пройдет в 20-й раз. Праздник начнется 21 июля в 12.00 в парке "Загородный". Вход свободный.

Организаторы обещают много интересного. На арене пройдут соревнования по национальной татарской борьбе куреш. Традиционно будут представлены татарские ремесла. Постоянным "вкусным" атрибутом праздника станут татарские национальные блюда.

Впервые на владимирском Сабантуе громко заявят о себе представители башкирской общины Владимира. Вот площадки, которые представит на Сабантуе башкирская община: гости смогут посетить башкирскую юрту, участники праздника смогут угоститься национальными блюдами башкирской кухни, отведать натуральный мед, услышать народные башкирские песни и звук народного инструмента башкир курая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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