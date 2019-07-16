Безработная муромлянка купила продукты на украденные деньги

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-16T15:39:42+03:00

После того, как карту заблокировали, она ее выкинула

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42-летний местный житель потерял банковскую карту, после чего на его телефон начали приходить смс-сообщения о списании денег. Мужчина заблокировал карту и обратился с заявлением в полицию.

По данным УМВД России по Владимирской области, сотрудники собрали всю информацию о платежах и изучили записи с камер, которые установлены в магазинах. В результате полицейские задержали 44-летнюю безработную муромлянку.

Женщина нашла карту в одном из городских банкоматов. Подозреваемая поняла, что карта бесконтактная, и решила использовать ее для покупки продуктов. После того, как карту заблокировали, она ее выкинула.

Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU