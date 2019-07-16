Жительницы Петушинского района прописали у себя семерых иностранцев
Возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет
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34-летняя и 36-летняя жительницы города Петушки весной текущего года направили в отдел по вопросам миграции четыре уведомления о приезде иностранцев. Они указали места их проживания в своих квартирах.
Как сообщает УМВД, таким же образом поступила и 43-летняя покровчанка. В июне женщина "приютила" у себя троих граждан ближнего зарубежья.
Все женщины так и не предоставили гостям крышу над головой.
Возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранцев.
ИСТОЧНИК KP.RU