2019-07-16T15:21:41+03:00
Происшествия

Жительницы Петушинского района прописали у себя семерых иностранцев

Возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет
Валерия Рудометова
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34-летняя и 36-летняя жительницы города Петушки весной текущего года направили в отдел по вопросам миграции четыре уведомления о приезде иностранцев. Они указали места их проживания в своих квартирах.

Как сообщает УМВД, таким же образом поступила и 43-летняя покровчанка. В июне женщина "приютила" у себя троих граждан ближнего зарубежья.

Все женщины так и не предоставили гостям крышу над головой.

Возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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