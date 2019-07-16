Владимирский боксер выиграл международный турнир в Сербии

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-16T15:09:03+03:00

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Владимирский спортсмен Рамазан Дадаев завоевал золотую медаль международного турнира по боксу "Золотая перчатка", проходившего в сербском городе Суботица с 9 по 15 июля. В общей сложности в соревнованиях приняли участие команды из 22 стран мира. Российскую сборную представляли 22 человека – 10 юношей 17-18 лет и 12 девушек того же возраста.

Владимирец выступал в составе сборной России в весовой категории "до 81 кг". Эта победа на ринге позволила Рамазану Дадаеву выполнить норматив мастера спорта России. Кроме того, ему был вручен специальный приз турнира "За лучшую технику". Тренируют спортсмена Евгений Лобосов и Эдуард Григорян.

По итогам турнира российские боксёры заняли первое командное место и выиграли Кубок "Золотая перчатка": юноши завоевали четыре золотые медали, а девушки – три.

ИСТОЧНИК KP.RU