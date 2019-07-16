Во Владимире в результате ДТП пострадали 2 человека
На Большой Нижегородской столкнулся "Лексус" и "ВАЗ-2110"
.Фото: Подслушано владимирских автомобилистов
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Во Владимире на улице Большой Нижегородской 16 июля в районе 11 утра столкнулись две машины - "Лексус" и "ВАЗ". В последней - двое пострадавших: водитель и пассажир. По словам инспектора по пропаганде ОГИБДД по городу Владимиру Валерьяна Ширукова, их жизням ничего не угрожает.
- Сейчас нет информации, кто виноват в ДТП. Сотрудники ГИБДД проводят расследование, - рассказал Валерьян Шируков.
ИСТОЧНИК KP.RU