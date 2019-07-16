Бывшему губернатору Николаю Виноградову хотят дать звание Почетного гражданина Владимирской области

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-16T11:50:59+03:00

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15 июля на заседании комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин Владимирской области» по предложению губернатора Владимира Сипягина был рассмотрен вопрос о присвоении этого звания за особые заслуги перед областью Николаю Виноградову, бывшему губернатору.

Николай Виноградов руководил Владимирской областью с 1996 по 2013 год. Потом его сменила Светлана Орлова, которая в сентябре 2018 года проиграла выборы Владимиру Сипягину. Николай Виноградов сейчас на пенсии.

Члены комиссии единогласно поддержали его кандидатуру и направили своё решение в Законодательное Собрание. Теперь решение принимать депутатам.

Кроме того, бывший многолетний директор ВСМЗ, Герой Труда Российской Федерации Алиса Аксёнова предложила присвоить звание «Почётный гражданин Владимирской области» Эдуарду Маркину, народному артисту России, художественному руководителю и дирижёру Владимирской капеллы мальчиков и юношей. Однако окончательное принятие решения отложено до следующего заседания, к которому должен быть представлен полный комплект необходимых документов.

ИСТОЧНИК KP.RU