Житель Владимира получил 7,5 лет за наркотики в закладках

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-16T10:19:16+03:00

Он "раскидал" по области больше полкило "синтетики"

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Житель Владимира сбывал наркотики во Владимирской области в крупном размере. Вещество N-мефедрон он приобретал в Московской области, каждая партия была свыше 200 грамм. О том, где забрать очередную поставку, он узнавал в интернете, и на своей машине привозил наркотики во Владимир. Запрещенные препараты мужчина продавал, оставляя их в закладках в тайниках.

По данным УФСБ России по Владимирской области, мужчину задержали в апреле 2018 года. Сотрудники ФСБ нашли в тайниках 642 грамма N- мефедрона.

В июне 2019 года суд назначил обвиняемому 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU