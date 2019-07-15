2019-07-15T21:01:18+03:00
Общество

Во владимирском роддоме №2 предлагают биострахование новорожденных

Процедура осуществляется по желанию родителей.
Алексей СУХОВ
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Биострахование новорожденных- это забор пуповинной крови, которая содержит гемопоэтические стволовые клетки. После забора пуповинная кровь замораживается и хранится в «Гемабанке» на протяжении многих лет, не теряя своих свойств.

Как сообщила главный врач Родильного дома №2 города Владимира Вера Плашкевич, представители «Гемабанка» провели обучающее занятие для акушеров родового отделения и лекцию для будущих мам о возможностях биострахования новорожденных. Кроме того, медицинское учреждение заключило договор с банком стволовых клеток.

Трансплантация стволовых клеток применяется при заболеваниях крови – лейкозах, тяжелых нарушениях иммунной системы и другой патологии кроветворной системы. В случае заболевания ребенка не нужно искать донора костного мозга, а значит, вероятность выздоровления существенно увеличивается. Клетки пуповинной крови также могут быть использованы для восстановления функций поврежденных органов – головного мозга, печени, сердца.

Сохранить пуповинную кровь можно только один раз в жизни – во время рождения ребенка. Процедура забора биоматериала осуществляется по желанию родителей. Биострахование в нашей стране пока проводится на платной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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