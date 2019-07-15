16 июля улицу Стрелецкую закроют на три часа для транспорта ради обрезки деревьев
Проезжая часть понадобится для спецтехники
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16 июля во Владимире улицу Стрелецкую закроют для транспорта на три часа. В период с 9.00 до 12.00 МКУ "Благоустройство" запланировало работы по обрезке аварийных деревьев в этом районе областного центра.
Перекрытие дороги нужно, так как работы будут производиться на проезжей части. На нее поставят технику, с помощью которой деревья приведут в порядок. На время проведения работ данный участок будет закрыт для движения транспорта. Всем стоит заранее спланировать маршрут объезда.
В мэрии приносят извинения за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU