2019-07-15T16:59:44+03:00
Общество

16 июля улицу Стрелецкую закроют на три часа для транспорта ради обрезки деревьев

Проезжая часть понадобится для спецтехники
Алексей СУХОВ
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16 июля во Владимире улицу Стрелецкую закроют для транспорта на три часа. В период с 9.00 до 12.00 МКУ "Благоустройство" запланировало работы по обрезке аварийных деревьев в этом районе областного центра.

Перекрытие дороги нужно, так как работы будут производиться на проезжей части. На нее поставят технику, с помощью которой деревья приведут в порядок. На время проведения работ данный участок будет закрыт для движения транспорта. Всем стоит заранее спланировать маршрут объезда.

В мэрии приносят извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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