Житель микрорайона Лесной, состоящий на учете в психбольнице, убил жену стамеской

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-15T16:50:57+03:00

Женщина скончалась на месте. У нее осталось двое детей

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело на 40-летнего жителя микрорайона Лесной. Его подозревают в убийстве супруги.

Ночью 15 июля 2019 года нетрезвый мужчина взял стамеску и набросился на жену. 40-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления.

По данным следствия, супруги проживали в браке с 2000 года. В семье часто случались конфликты, мужчина бил жену, а она обращалась в полицию. Подозреваемого привлекали к уголовной ответственности, но это его не останавливало - он более 20 лет состоит на специализированном учете, не работает и выпивает.

У погибшей остались 20-летняя дочь от первого брака и 17-летний сын, опеку над которым взяла бабушка. Подозреваемого заключат под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU