Житель микрорайона Лесной, состоящий на учете в психбольнице, убил жену стамеской
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело на 40-летнего жителя микрорайона Лесной. Его подозревают в убийстве супруги.
Ночью 15 июля 2019 года нетрезвый мужчина взял стамеску и набросился на жену. 40-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления.
По данным следствия, супруги проживали в браке с 2000 года. В семье часто случались конфликты, мужчина бил жену, а она обращалась в полицию. Подозреваемого привлекали к уголовной ответственности, но это его не останавливало - он более 20 лет состоит на специализированном учете, не работает и выпивает.
У погибшей остались 20-летняя дочь от первого брака и 17-летний сын, опеку над которым взяла бабушка. Подозреваемого заключат под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU