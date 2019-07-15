2019-07-15T16:38:58+03:00
Происшествия

Экс-директору ВСМЗ Игорю Конышеву продлили домашний арест еще на 2 месяца

Его обвиняют за растрату средств госпредприятия
Валерия Рудометова
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Бывшему директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорю Конышеву и его экс-заместителю продлили домашний арест до 17 сентября 2019 года.

Игорю Конышеву предъявлено обвинение за растрату средств государственного предприятия с использованием служебного положения в особо крупном размере. По данным следствия, Конышев в 2016-2017 годах заключил два фиктивных договора на услуги по завышенной цене, но с условием - чтобы ему потом передали часть оплаты. Первый договор был заключён с IT-компанией на разработку сайта музея, его цена составила 4 млн рублей. Второй договор, на 320 тысяч рублей, Игорь Конышев заключил с другой компанией аналогичного профиля деятельности.

Напомним, что Игорь Конышев возглавлял музей-заповедник с 2016 года по ноябрь 2018-го.

Его бывший заместитель Александр Трушинский обвиняется в пособничестве в растрате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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