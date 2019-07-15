Суд о краже завершился примирением в Коврове
Сам потерпевший попросил судью закрыть дело
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Продавец в продуктовом магазине на улице Сосновая в Коврове заметила на полу мужской кошелек одного из посетителей и забрала его себе. В нем были личные документы владельца, которые могли помочь определить собственника. Однако, женщина не пыталась вернуть кошелек и скрыла свою находку. Она потратила все 82 010 рублей, которые были в кошельке.
Мужчина обратился в полицию, и женщину нашли. Так как она вернула деньги, суд решил закрыть уголовное дело.
При других обстоятельствах обвиняемая могла быть осуждена на 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU