Во Владимире на пожаре спасли женщину с ребенком

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-15T10:26:34+03:00

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14 июля в 13:04 спасателям сообщили о пожаре в многоквартирном доме №5 на ул. Толмачевской. Пожарные прибыли к месту происшествия через 4 минуты после получения сообщения. Дым шел из окна второго этажа. Жители квартиры, где случилось возгорание, не смогли самостоятельно выбежать на улицу. Сотрудники пожарно-спасательной части №2 поднялись на второй этаж и вывели на улицу женщину с ребенком, а затем вернулись и спасли еще двоих жильцов квартиры.

В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка на площади 30 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 28 человек и 10 единицы техники, работало 4 звена газодымозащитной службы. Огонь ликвидировали за 13 минут. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU