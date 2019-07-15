2019-07-15T10:26:34+03:00
Происшествия

Во Владимире на пожаре спасли женщину с ребенком

Затем пожарные вернулись в горящий дом еще за двумя жителями
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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14 июля в 13:04 спасателям сообщили о пожаре в многоквартирном доме №5 на ул. Толмачевской. Пожарные прибыли к месту происшествия через 4 минуты после получения сообщения. Дым шел из окна второго этажа. Жители квартиры, где случилось возгорание, не смогли самостоятельно выбежать на улицу. Сотрудники пожарно-спасательной части №2 поднялись на второй этаж и вывели на улицу женщину с ребенком, а затем вернулись и спасли еще двоих жильцов квартиры.

В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка на площади 30 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 28 человек и 10 единицы техники, работало 4 звена газодымозащитной службы. Огонь ликвидировали за 13 минут. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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