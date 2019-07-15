На Южном объезде Владимира ночью столкнулись пять машин

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-15T09:40:50+03:00

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Серьезная авария во Владимирской области произошла на исходе 14 июля. Около 23.35 на 188 километре дороги "М-7 Волга" (Южный объезд города Владимира) столкнулись пять автомобилей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, предварительная версия произошедшего выглядит так: водитель автобуса "Мерседес Спринтер" с прицепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с дальнобойщицкой фурой "ДАФ". После так или иначе в них врезались еще три легковых автомобиля.

В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель грузовика "ДАФ", пассажир автобуса и пассажир одного из легковых автомобилей попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU