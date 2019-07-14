В поддержку директора департамента культуры Владимирской области высказались Денис Мацуев и Наталья Солженицына

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-14T12:47:39+03:00

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11 июля появилась информация о предстоящей отставке директора департамента культуры администрации Владимирской области Алисы Бирюковой. Ряд известных деятелей культуры высказались в поддержку чиновника. Открытое письмо в адрес губернатора региона подписали известный пианист, президент фонда «Новые имена» Денис Мацуев, а также президент Фонда Солженицына Наталья Солженицына.

Кроме того, письмо подписали постоянные участники фестиваля «Музыкальная экспедиция» Борис Андрианов, Артем Варгафтик и Леонид Винцкевич. Все под текстом стоят 20 подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU