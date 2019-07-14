В поддержку директора департамента культуры Владимирской области высказались Денис Мацуев и Наталья Солженицына
Они подписали открытое письмо губернатору Владимирской области
Изменить размер текста:
11 июля появилась информация о предстоящей отставке директора департамента культуры администрации Владимирской области Алисы Бирюковой. Ряд известных деятелей культуры высказались в поддержку чиновника. Открытое письмо в адрес губернатора региона подписали известный пианист, президент фонда «Новые имена» Денис Мацуев, а также президент Фонда Солженицына Наталья Солженицына.
Кроме того, письмо подписали постоянные участники фестиваля «Музыкальная экспедиция» Борис Андрианов, Артем Варгафтик и Леонид Винцкевич. Все под текстом стоят 20 подписей.
ИСТОЧНИК KP.RU