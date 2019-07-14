2019-07-14T10:24:25+03:00
Политика

На конференции «Справедливой России» во Владимире Антона Белякова лишили ключей от кабинета и машины

Сам политик активного участия в выборах не примет
Артём Черепанов
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Отделение политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области провело партийную конференцию, посвященную подготовке в выборам 8 сентября. Отметим, «СР» последними включились в политическую борьбу из-за внутренних конфликтов недавно назначенного руководителем областного отделения партии Антоном Беляковым (экс-сенатор СФ РФ от Владимирской области) и видными представителями партии в регионе Сергеем Бирюковым и Андреем Марининым (депутаты ЗС ВО).

На партийной конференции было принято решение забрать у Антона Белякова ключи от кабинета и изъять партийный автомобиль. Самый узнаваемый и известный партийный политик «СР» в регионе участия в выборах не примет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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