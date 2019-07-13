Волонтёры из 33 региона отправятся восстанавливать древние храмы в Псковской области

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-13T17:55:57+03:00

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С 15 июля по 15 сентября 2019 года в городе Печоры Псковской области волонтёры со всей России будут принимать участие в благоустройстве древних храмов и монастырей Псковщины. Десант будет жить в паломническом центре у стен легендарного Псково-Печорского монастыря.

В числе добровольцев 54 человек из Владимирской области. Уже 15 июля первые 13 человек отправятся в Печеры. От Владимирской области пеоедут юноши и девушки 18-22 лет, студенты ВлГУ, владимирского филиала РАНХиГС.

Днём добровольцы смогут попробовать себя в роли столяров, плотников, маляров, фермеров, строителей, авторов элементов малой архитектуры и даже ландшафтных дизайнеров. Вечером каждый может выбрать для себя занятие по душе: вокал, современные и классические танцы, театр, декоративно-прикладное искусство, кулинарию, народные игры, познавательные квесты, концерты, спорт, просмотр фильмов, беседы с батюшкой или просто посиделки у костра с друзьями на свежем воздухе. Один из дней смены будет посвящён экскурсиям по Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU