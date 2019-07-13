2019-07-13T15:06:09+03:00
Общество

Мощи святых Петра и Февронии Муромских на неделю отвезут в московский Храм Христа Спасителя

Их выставят для паломников с 15 по 21 июля
Алексей СУХОВ
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Мощи святых Петра и Февронии из Свято Троицкого женского монастыря Мурома на неделю перевезут в Москву. С 14 по 21 июля мощи будут пребывать в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Доступ паломников будет осуществляться с 15 по 21 июля с 8.00 до 20.00.

Встречу мощей и праздничный молебен в Храме Христа Спасителя возглавит 14 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало богослужения в 15.00. Вход свободный.

Русская Православная Церковь чтит память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII XIII веков. Их брак является образцом христианского супружества. Святые Петр и Феврония почитались на Руси как покровители супружеской жизни. Святых благоверных Петра и Февронию глубоко почитают не только на их родине в городе Муроме, но и далеко за ее пределами. Почти в каждом храме есть икона с изображением святых супругов, а в некоторых городах в их честь освящены и сами храмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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